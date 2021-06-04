DEVA Partisi İstanbul il yönetimi görevden alındı

Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi, İstanbul il yönetimini görevden aldı.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada "DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine 04.06.2021 tarihi itibari ile görevden alınmıştır. İlçe başkanlarımız ve ilçe yönetim kurullarımız ise görevlerine devam etmektedirler. Yeni görevlendirmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir" denildi.