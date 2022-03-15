DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı ve eski Türkiye İstatististik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, partisinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

"Deva Partisi'ndeki görevlerimden siyaset ve yönetim anlayışımızdaki farklılıklar nedeniyle istifa ettim" diyen Aydemir'in açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Şimdiye kadar yaşanan sürecin benim söylem ve beklentilerime uygun olmadığı gibi partinin kuruluş amacına ve felsefesine de uygun olmadığını düşünüyorum. DEVA'nın parti programını yazanlardan biri olarak ancak ortak akıl ve istişareye dayanan kural bazlı, adil, şeffaf ve liyakatın öncelendiği bir yönetim şeklinin başarı getirebileceğine inandım.

Söz konusu ilke ve prensiplerin, gereğince hayata geçirilememesinin hayal kırıklığını daha fazla yaşamamak adına, 11 Mart 2022 itibarıyla DEVA Partisi'ndeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım. Umarım hem DEVA Partisi hem de ülkemiz siyasi ortamı hedeflediğimiz kural bazlı, adil, şeffaf ve liyakatın öncelendiği bir yönetim anlayışına kavuşur."