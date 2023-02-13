DEVA Partisi: Cumhurbaşkanı ve YSK seçimleri erteleyemez

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bugün seçimlerin ertelenmesi çağrısı yapmıştı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, depremlerden sonra seçimlerin ertelenebileceği iddiasına tepki gösterdi. "Anayasamıza göre mevcut durumda seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir" diyen Şahin, seçimleri Cumhurbaşkanı’nın da YSK’nın da erteleyemeyeceğini belirtti. Şahin, "Anayasamız Sayın Cumhurbaşkanı’nın da YSK’nın da üstündedir” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde seçimlerin ertelenebileceği iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Seçim, Anayasa ne zaman diyorsa, seçim yasası ne zaman diyorsa o zaman yapılır” diyen Şahin şöyle konuştu:

“Hukuk var ortada. Hukuksuzluk daha yeni on binlerce canımızı aldı. Hukuk ne diyor? Anayasamızın 78. maddesine göre Gazi Meclisimiz sadece ve sadece savaş durumunda seçimi 1 yıl erteleyebilir. Başka hiçbir sebeple seçimler geriye bırakılamaz. Yani Anayasamıza göre mevcut durumda seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir."

'Anayasamız Sayın Cumhurbaşkanı’nın da YSK’nın da üstündedir'

Seçimleri Cumhurbaşkanı’nın da YSK’nin da erteleyemeyeceğini kaydeden Şahin, “YSK’nın seçim tarihlerini değiştirme yetkisi olduğunu kabul etmek, YSK’nın Anayasa’dan, kanunlardan ve yasama organı TBMM’den üstün olduğu anlamına gelir. Ortada Anayasa varken YSK’nın veya herhangi bir başka yapının iradesinin hiçbir hükmü yoktur. Anayasamız Sayın Cumhurbaşkanı’nın da YSK’nın da üstündedir” dedi.

Mevcut kanunlara göre seçim tarihinin 18 Haziran olduğunu söyleyen Şahin, “Hukuk, seçim için 18 Haziran’ı emretmektedir” dedi.

"Zaten düne kadar iktidar partilerinin ifade ettiği 14 Mayıs tarihi bir temenniden daha fazlası değildi" ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"Ortada bir karar da yoktu. Onun için değerlendirmeyi yasalara göre, 18 Haziran üzerinden yapmayı uygun görüyoruz. Ülkemizi sarsan deprem felaketinin sekizinci gününde umudumuzu yitirmiyor, müjdeli haberler için her saniye dua ediyoruz. Teşkilatımızla birlikte afet bölgesinde gereken neyse hepsini sonuna kadar yapıyoruz. Bir yandan da aklımıza düşen o ‘Neden’ sorusunu düşünmeden edemiyoruz. Acaba deprem öncesinde neden yeterince tedbir alınmadı? Hükûmet neden bas bas bağıran bilim insanları dinlemedi? Bir kişinin talimatıyla, tarihe geçen ifadesiyle söylüyorum. Neden bu afeti Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla daha az hasarla atlatamadık?"