Deva Partisi, Ankara Üniversitesi personelini bilgileri dışında üye yaptı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrosunda bulunan birçok akademisyenin ve personelin bilgileri dahilinde olmadan Deva Partisi'ne üye yapıldığı ortaya çıktı.
Deva Partisi'ne üye yapıldıklarını e-Devlet'in siyasi parti üyeliği sorgulama hizmetinden öğrenen kişiler, Deva Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven ile görüştü. Güven'in ise söz konusu üyelik işlemlerini üstlenmediği aktarıldı.
Bilgileri dışında Deva Partisi'ne üye yapılan kişilerin, noter aracılığıyla konuya dair bireysel ihtarname çekmesinin gündemde olduğu bildirildi.