Dev su samuru kalıntıları bulundu

Etiyopya'da ilk insanların yakınında yaşayan dev su samuru fosilleri keşfedildi. Bilim insanları, hayvanın kalıntılarını buldukları güneybatı Etiyopya'daki Aşağı Omo Vadisi'nin onuruna yeni keşfedilen türe Enhydriodon omoensis adını verdiler.

WordsSideKick.com'a göre, bulgular birkaç uluslararası paleontolojik keşif grupları tarafından birkaç yıldır süren kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıktı.

Dev su samurlarının 3,5 ila 2,5 milyon yıl önce bu bölgelerde yaşadıkları ve insanların eski akrabaları Australopithecines ile bir arada yaşadıkları sonucuna varıldı.

Enhydriodon omoensis'in yeniden yapılandırılması (arka planda) ve mevcut üç türle karşılaştırılması. Soldan sağa: Güney Amerika dev su samuru; deniz samuru; ve Afrika su samuru. Boyut karşılaştırması içinse sol tarafta bir australopithecine ve modern bir insan. Enhydriodon omoensis'in uyluk kemiği ve diş kalıntıları eklerde gösterilmiştir. otoğraf : Sabine Riffaut / Camille Grohé / Palevoprim / CNRS – Université de Poitiers.

Modern su samurlarına kıyasla devasa olan Enhidriodon omoensis, üç metre uzunluğa ve 150 ila 250 kg ağırlığa sahip olabiliyor. Modern su samurlarıysa genellikle maksimum 1,2 m uzunluğa ulaşırlar ve ağırlıkları 14 kg'dan fazla olmaz.

Bulunan antik su samurunun ağırlığı, dişlerinin ve uyluk kemiğinin fosillerine dayanarak hesaplandı. Araştırmacılar, türlerin suya ne kadar bağımlı olduğunu anlamak için diş minesindeki oksijen ve karbon miktarını da incelediler.

Paleontologlar, su samurunun kara ve su avı yiyebileceğine, avlanabileceğine ve leş bulabileceğine inanıyor. Bununla birlikte, hayvanın suda değil, çoğunlukla karada zaman geçirdiği belirtiliyor.