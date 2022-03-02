Deutsche Bank, Türkiye'de bu ayki enflasyonun yıllık yüzde 53.2’ye yükseleceğini, aylık bazda ise yüzde 4 artacağı tahmininde bulundu.
Bankanın tahminine göre enflasyon Mayıs’ta yüzde 60’a kadar çıkacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Deutsche Bank Türkiye'ye ilişkin yeni enflasyon tahminini açıkladı
Deutsche Bank, Türkiye’de bu hafta açıklanacak Şubat ayı enflasyon verisine ilişkin tahminini açıkladı.
Haber Merkezi
Deutsche Bank, Türkiye'de bu ayki enflasyonun yıllık yüzde 53.2’ye yükseleceğini, aylık bazda ise yüzde 4 artacağı tahmininde bulundu.
Bankanın tahminine göre enflasyon Mayıs’ta yüzde 60’a kadar çıkacak.