Deutsche Bank Türkiye'ye ilişkin yeni enflasyon tahminini açıkladı

Deutsche Bank, Türkiye’de bu hafta açıklanacak Şubat ayı enflasyon verisine ilişkin tahminini açıkladı.

Haber Merkezi

Deutsche Bank, Türkiye'de bu ayki enflasyonun yıllık yüzde 53.2’ye yükseleceğini, aylık bazda ise yüzde 4 artacağı tahmininde bulundu.

Bankanın tahminine göre enflasyon Mayıs’ta yüzde 60’a kadar çıkacak.

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