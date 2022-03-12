Deutsche Bank Rusya’dan çekilme kararı aldı

Moskova’da faaliyetlerine devam eden Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, eleştirilerin ardından Rusya'daki faaliyetlerini "kademeli" sonlandırma kararı aldı.

Bankadan yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası bankalar gibi yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uyumlu olarak, Rusya dışından çok uluslu müşterilerimize operasyonlarını azaltmada yardımcı olurken, Rusya'da faaliyetlerimize son verme sürecindeyiz" denildi.

Deutsche Bank'ın Mali İşler Direktörü (CFO) James von Moltke büyük şirketlerin Rusya’dan çıkma kararlarına rağmen, bankanın Rusya’daki operasyonlarını sona erdirmesinin “uygulanabilir olmadığını" söylemişti.

Goldman Sachs'ın ardından ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan da dünya genelinde hükümetlerin direktiflerine uygun olarak aktif şekilde Rusya'daki işlerini sonlandırdığı ve ülkede yeni bir iş arayışında olmadığını açıklamıştı.