DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü kapatıldı: 'Kararı Resmi Gazete'den öğrendik'

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü, 5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatıldı.

Üniversite kararın ardından açıklama yaptı.

DEÜ, enstitü bünyesinde yürütülen tüm lisansüstü programların Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne aktarılacağını açıkladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nün kapatılmasına ilişkin karar, Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde yürütülen tüm lisansüstü programlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesine aktarılacak; eğitim-öğretim faaliyetleri aynı şekilde ve kesintisiz olarak devam edecektir. Mevcut öğrencilerimizin kayıtlı oldukları Güzel Sanatlar programları, danışmanlıkları ve tüm öğrencilik hakları korunarak eğitim süreçleri Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde sürdürülecektir. Bu süreçte öğrencilerimiz herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Güzel Sanatlar programlarına yeni lisansüstü öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü üzerinden alınmaya devam edecektir.

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'Çok tepeden inme kararlar'

Karara akademisyenlerden tepki geldi.

Gelişmeleri Egedesonsöz’den Dilek Çelikten'e değerlendiren DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Çelenk, kararın kendilerine danışılmadan alındığını belirtti.

Sürece dair bilgi veren Prof. Dr. Semih Çelenk, kapatılma öncesinde kapsamlı bir rapor hazırlandığı belirterek, "Bize sorulan ya da tartışılan herhangi bir şey yok. Ama bildiğim kadarıyla görevden alınan müdür, ‘neden kapatılmaması gerektiğine dair’ ayrıntılı bir rapor vermişti. Enstitünün içinde sanat dalları var. Sosyal Bilimler Enstitüsü ise anabilim dallarından oluşan bir kurum. Bizi sanırım oraya entegre edecekler. Fakat o raporu verdikten sonra önceki müdür görevden alındı ve geçici başka bir müdür vekili atandı bir ay kadar önce. Bugün de hepimiz Cumhurbaşkanı kararıyla kapatıldığını öğrendik. Sadece Sosyal Bilimler'e geçirileceğini duyduk. Başka da detay bilmiyoruz" dedi.

Güzel Sanatlar alanının özgün yapısına vurgu yapan Çelenk, "20 sene önce de böyle bir durum vardı. Fakat Güzel Sanatlar alanının kendine özgü nitelikleri nedeniyle yeni bir enstitü kurulmuştu. Ve 20 yıldır eğitimler, tezler ve çalışmalar ayrı bir enstitü altında yapılıyordu. Şimdi tekrar Sosyal Bilimler'e döndürülüyor anladığım kadarıyla. Ama bu karar hiç tartışılmadan, konuşulmadan alınmış durumda. Dönemin özelliği işte çok tepeden inme kararlar. Her zaman böyle olur. Uygun olmadığını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

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