Deştin için adalet: Çimentocu şirket kolları sıvadı, mahkeme yanlışta direniyor

Muğla’da talan ve saldırı sadece yaşam ve doğa alanlarına değil kıyılarda da başladı.

Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi sınırındaki Tekağaç mevkiindeki çimento fabrikası, köylülerin karşı çıkmasına ve dokuz bilirkişinin oy birliğiyle aldığı 'ÇED raporu iptal olmalıdır' kararına rağmen devam ediyor. 'ÇED olumlu' kararına karşı yurttaşların açtığı dava kapsamında, 23 Şubat’ta bölgede bilirkişi keşfi yapılmıştı. Raporda, ÇED raporunda eksiklikler olduğuna vurgu yapılarak, fabrikanın kurulması halinde tarımsal alanların, Kazan Göleti ve barajların olumsuz etkileneceği belirtilmişti.

Adalet nöbeti başlattılar

Yapımına devam edilen entegre çimento fabrikasına karşı çıkan bölge halkı, ‘mahkemenin bilirkişi raporuna rağmen hala yürütmeyi durdurma kararı vermediği’ gerekçesiyle idare mahkemesi önünde adalet nöbeti başlattı.

Ek raporun teslim edilmesi gereken tarih 25 günü geçti. Toprağını, ağacını, fidanını koruyan köylüler ise mahkeme tarafından gecikme hakkında bilgilendirilmedi. Yürütme durdurma kararı beklenirken çimentocu şirket bunu fırsat bilerek inşaat bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

'Direnişimizi mahkeme önünde sürdürmeye devam edeceğiz'

Mahkemenin yanlışta direndiği söylenen basın açıklamasında da “Dava tarihinden bu yana 18 ay yani 1,5 yıl geçmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Destin Çevre Platformu, MUÇEP Menteşe Meclisi ve Bayır Çevre Komitesi’nin hazırladığı ortak basın açıklamasında “Bizler mahkemenin bilirkişi raporuna rağmen 1,5 yıldır yürütmeyi durdurma kararı vermemesini tarafgir buluyor ve bu tutumunu protesto ediyor ve bir an ön önce yürütmeyi durdurma kararı vermesini ve bilirkişi heyetinin verdiği raporu da baz alarak 2.ÇED Olumlu raporunun iptalini talep ediyoruz. 2.ÇED raporu iptal edilene kadar direnişimizi mahkeme önünde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.