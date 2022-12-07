Destici'den zincir marketlere: Haksız kazançları Hazine'ye iade edilmeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, dün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Destici, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde değil, nerede olursa olsun, benzer hiçbir hadiseyi tasvip etmediğimi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, Cumhur İttifakı dışındaki siyasi partilerin Meclis çalışmalarını bir propagandaya dönüştürdüklerini söyleyerek, "Ülkemize ve siyaset kurumuna bir fayda sağlamıyor. Ülkemizi ve siyaset kurumunu itibarsızlaştırıyor. Meclisimizdeki kavga görüntülerinin de büyük ölçüde bu zaaflardan kaynaklandığını düşünüyorum. Maalesef, bilgi ve fikir azaldıkça, sloganlar ve kavgalar onların yerine geçiyor" dedi.

'Milletin canını yakanın canı yakılmalı'

Zincir marketlerin fiyatlardaki tutarsızlıkla haksız kazanç elde etmeye devam etmeleri ve uyarıları dikkate almamaları durumunda, marketlerin kapatılması gerektiğini belirten Destici, "Haksız kazançları alınarak Hazine'ye iade edilmeli. Milletin canını yakanın canı yakılmalı" şeklinde konuştu.

Destici, asgari ücret görüşmeleri kapsamında, asgari hane geçim rakamının da belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Asgari ücretin 8 bin 250 TL civarında açıklanacağını ve bu rakamın hakkaniyetli olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda, 1990-1995 yıllarındaki koalisyon hükümetinin bu mağduriyete yol açtığını öne süren Destici, EYT'nin bir hak olduğunu ve bu hakkın verilmesi gerektiğini kaydetti. (AA)