Destici'den 'seçim kanunu' açıklaması: 'Evet demeyeceğim'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarette oda yönetim kurulu üyeleri ve komite başkanları ile bir araya gelen Destici, sorunları dinledi. Buluşmada Destici, oda yöneticilerinin sorularına da cevap verdi.

Kocaeli Gazetesi'nden Serhat Güneş'in haberine göre, Meclis'e gelen seçim kanunu hakkında konuşan Destici, "Biz hükümet üyesi değiliz ama Cumhur İttifakı ortağıyız. Mesela Meclis'e seçim kanunu yasası sunuldu. Görüşmeye başlandı. Biz de bunu parti heyeti olarak konuştuk. Fakat bizim istediğimiz gibi yasa çıkmadı" dedi.

'Evet demeyeceğim'

"Biz baraj sıfır olsun ya da yüzde 3 olsun dedik. Hazine yardımı kaldırılsın ya da adil dağıtılsın ya da seçimlerde ön seçim muhakkak uygulansın. Partilerin liderlerinin iki dudağından çıkmasın diye bunları öncelemiştik" diyen Destici, sözlerini şu şekilde sürdürdü: