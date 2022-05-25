Destici'den Kılıçdaroğlu'nun videosu sonrası açıklama: Buna geçit vermeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin ABD'ye kaçmak için paravan bir vakıf kurduğunu söyleyerek bu vakfa büyük paralar aktarıldığını dile getirmişti.

Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamanın ciddiye alınabilir bir iddia olmadığını söyledi.

Destici, "Şehitler verdiğimiz ve yeni harekat planlarının yapıldığı bugün, milletin %53 oyuyla seçilmiş Büyük Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanının yurtdışına (hele ki ABD’ye) kaçma planları yaptığının Kılıçdaroğlu tarafından söylenmesi kabul edilebilir ve ciddiye alınabilir bir iddia değildir” dedi.

Mustafa Destici, "Demokratik olarak iktidarı değiştirme ümidini yitirenler, 15 Temmuz’da darbeci hainlerle başaramadıklarını, aldıkları talimatla başaracaklarını mı zannediyorlar? Gezi’de, 15 Temmuz'da iç savaş çıkaramadınız, kardeşi kardeşe düşüremediniz, düşüremeyeceksiniz. Buna geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.