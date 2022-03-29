Destici'den Erdoğan'a 'KDV' çıkışı: 'Bunlar kalıcı çözüm müdür? Değildir'

İzmit'te bir restoranda basın toplantısı düzenleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı KDV indirimlerine ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu.
Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan Destici, kalıcı çözümün, enflasyonun düşürülmesi olduğunu belirtirken "Bunlar kalıcı çözüm müdür? Değildir. Kalıcı çözüm, enflasyonun aşağı düşürülmesi, faizlerin aşağı düşürülmesi ve TL'nin yabancı paranın karşısında değer kazanmasıyla işler rayına girer" dedi.
Destici, "Milletimiz ağır faturalarla karşılaştıktan sonra değil, önceden bunun tedbiri alınarak geçmiş aylarda yaşadığımız bu yüksek fahiş fiyat artışlarını yaşamamalıyız" diye devam etti.
Destici devamında şunları kaydetti: