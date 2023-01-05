Destici'den AYM'nin HDP kararına ilişkin açıklama: 'Mutluluğunu yaşıyorum'

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin hazine hesabına bloke koymasına ilişkin açıklamada bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Geçici olarak konulan bu kararın, kapatma davası ile birlikte kesin ve nihai olarak neticelendirilmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Destici, söz konusu kararın 'mutluluğunu yaşadığını' belirtti.

Destici'nin açıklaması şöyle:

"Türk yargısı, milletin hukukuna sahip çıktı. 40 yıldır, artık sayıları on binlerle ifade edilen vatandaşlarımızın hayatlarına, binlerce şehidimize, devletimizin milletimize hizmet için kullanılması gereken kaynaklarına, bağımsızlığımıza ve istikbalimize kast edenlere dur denilmesinin, yıllardır süren uyarılarımızın karşılıksız kalmamasının mutluluğunu yaşıyorum.

AYM'nin, PKK'nın siyasi şubesine yapılacak Hazine yardımına geçici tedbir veya bloke konulması kararını olumlu buluyor, geçici olarak konulan bu kararın, kapatma davası ile birlikte kesin ve nihai olarak neticelendirilmesini temenni ediyorum."