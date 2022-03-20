Destici Türk Tabipleri Birliği'ni hedef aldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Malatya il kongresinde yaptığı konuşmada Türk Tabipleri Birliği'ni hedef aldı.

Destici "Bazı kesimler hükümetimizle sağlık çalışanlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışsa da asla bunu başaramayacaklar. Adından Türk kelimesi olmasına rağmen Türk Tabipler Birliği Türk hekimlerini temsil etmiyor. Biz hekim kardeşlerimizle görüşüyoruz. Maalesef Türk Tabipler Birliği sağlık çalışanlarımızın çok az bir kesimini temsil etmelerine rağmen sanki bütün doktorlarımızı temsil ediyormuş gibi bir hava veriyorlar. Türk Tabipler Birliği başkanı başta olmak üzere Türk Tabipler Birliği’nin üyeleri ne kadar bölücü terör örgütü, aşırı sol unsur varsa onların sözcülüğünü yapıyorlar. Türk hekimlerinin sözcülüğünü yapmıyorlar. Bu çok net dolayısıyla biz bunu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Destici ayrıca "Allah’ın izniyle Alperen kardeşlerimiz ve Cumhur İttifakı ile durmak yok yola devam diyoruz” diye konuştu.