Destici ekonomik iyileşme için 'çıkmaz ayın son çarşambasını' bekleyin dedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, milyonların açlık sınırının altında kaldığı ve temmuzda düzenleme beklediği bir tabloda, “bütün kesimler için Ocak 2023’te bir iyileştirmeye gidileceğini” söyledi.

İsyan noktasındaki çiftçiler için 'nefes aldı, yüzüne kan geldi' dedi

Sabah yazarı Yavuz Donat, bugünkü köşe yazısında Destici ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Donat'ın aktardığına göre, Destici, isyan noktasında olan çiftçinin nefes aldığı iddiasında bulundu, “Taban fiyatlar, sevindirdi... Çiftçimiz nefes aldı... Yüzüne kan geldi... Çaya verilen fiyat da iyi karşılandı... Ayrıca, çok şükür bu yıl mahsul de çok iyi... Beklentinin üzerinde” ifadesini kullandı.

Destici, “Millet gerilim istemiyor... Çözüm bekliyor. Özellikle dar gelirli kesim... Sıkıntı içinde. Halkın gündemi siyasetten ziyade ekonomi. Bütün kesimler için büyük iyileştirme... Dar gelirliye, esnafa... Herkese... Ocak 2023'te” diye konuştu.