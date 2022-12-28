Destici: Altılı masanın içinde bir de ikili masa var

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olması halinde seçimi kaybetme risklerinin bulunduğunu ve bunu bir kez daha düşünmesi gerektiğini hatırlattığına ilişkin duyumlar aldıklarını söyledi.

Destici, Türkiye'nin artık kendi doğal gazı ve petrolünü hiçbir baskıya boyun eğmeden çıkarabildiğini ileri sürerek, "Ülkemizde doğal gaz ve petrol keşiflerimizden bile üzüntü duyan kesimlerin var olmasından üzüntü duyuyorum. Bu durumu anlamakta zorluk çekiyorum. Bir insan hangi partiye, hangi siyasi düşünceye mensup olursa olsun ülkesinin en büyük ihtiyacı olan enerjideki yeni keşiflerden niye rahatsızlık duyar?" ifadelerini kullandı.

'HDP'nin varlığı Türkiye için bir güvenlik meselesidir'

HDP'li bir milletvekili ve beraberindekilerin, Libya'nın doğusunda Halife Hafter ile görüşerek Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki haklarının korunmasına karşı çıktıklarını iddia eden Destici, şu açıklamalarda bulundu:

"HDP bir siyasi parti değildir, zaten hiç olmadı. HDP'nin varlığı Türkiye için bir güvenlik meselesidir. HDP, siyasetin değil güvenlik güçlerinin ve yargının meselesidir. HDP'yi, şiddet, terör, demokrasi kelimesiyle aynı cümlede telaffuz etmek demokrasiye hakarettir. Anayasa Mahkemesinde devam eden kapatma davasının ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının HDP'ye verilen Hazine yardımına tedbir konulmasıyla ilgili talebinin bir an önce hukuka göre neticelenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum."

'Altılı masanın içinde bir de ikili masa var'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİP Genel Başkanı Akşener'in görüşmesine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Destici, "Bu görüşme şunu gösterdi, altılı masanın içinde bir de ikili masa var. Karar vericinin ikili masa olduğunu da görmüş olduk" dedi.

Destici, görüşmede adaylık meselesinin de konuşulduğunu düşündüğünü ifade ederek "Sayın Akşener'in çok net bir şekilde Kemal Bey'e, kendisinin aday olması halinde 'seçimi kaybetme risklerinin bulunduğunu ve bunu bir kez daha düşünmesi gerektiğini' hatırlattığını düşünüyorum, aldığımız duyumlar böyle. Kemal Bey'in adaylık konusunda da geri adım atmaya hiç niyetinin olmadığını biliyoruz" diye konuştu.

Altılı masadaki siyasi partilerin genel başkanlarının, birden fazla aday olabileceğini söylediklerini hatırlatan Destici, "Aslında masa ruhunu kaybetti. Masanın dağılması artık an meselesidir çünkü aynı amaca yürümüyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Destici, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'erken seçim'le ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine de "Zaten seçim mayıstan önce olmayacak, bunu kendileri de biliyor. Dolayısıyla nisanda bir seçim, şu anda Cumhur İttifakı'nın ya da Türkiye'nin gündeminde yok" dedi. (AA)