Destici: Altılı masadan iki cumhurbaşkanı adayı çıkabilir

Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya katılma talebiyle ilgili soru üzerine, "6'lı masada artık bir cepheleşme olduğunu, masada şu an 2 cephe bulunduğunu ve bunların güç devşirme yarışında olduğunu" söyledi.

Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için ayrı blokların oluştuğunu, ayrı isimlerin aday olduğunu ve ayrı partilerin şemsiyesi altında seçime gidildiğini görebileceklerini belirten Destici, "6'lı masanın parçalandığını görebiliriz. Belki bunu fikren söylemeyecekler, 'biz parlamenter sistemde anlaşmıştık, dolayısıyla iki seçime de ayrı giriyoruz ama ikinci tura kim kalırsa onun etrafında birleşiriz, Meclis'te beraber hareket ederiz ve Türkiye'yi parlamenter siteme döndürürüz' diyebilirler ama ben çok kuvvetle muhtemel görüyorum, tek aday üzerinde anlaşma ihtimalleri gittikçe zayıfladı" diye konuştu.

Destici, 6'lı masadan en az 2 Cumhurbaşkanı adayı çıkabileceğini söyleyerek, "Masa bana göre çatırdadı. Dağıldı hissi vermemek için de bunu gerekçelendirebilirler. Ortak aday ya da ortak listeyle ittifak altında seçime gitme ihtimallerinin çok zayıfladığını görüyorum" dedi. (AA)