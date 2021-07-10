Destek Otomotiv'de işçilerin direnişi polis saldırısına rağmen sürüyor

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Destek Otomotiv Yan Sanayi A.Ş. işçileri fabrikada uğradıkları baskılar nedeniyle sendikal örgütlenme kararı alarak Türk Metal Sendikası'nda örgütlenmeye başlamışlardı.

Çoğunluk örgütlenmesini sağlayarak yetki hakkı kazanan işçilere patronun yanıtı “Burası sendika kaldırmaz” oldu. Hakları için örgütlenmekte kararlı olan işçiler “MÜSİAD’ı kaldıran fabrika bizi mi kaldıramıyor” diyorlar.

Polisten saldırı, TKP’li işçilerden destek

Patronun akrabaları hariç neredeyse tüm işçilerin desteklediği ve fabrika önünde süren direnişi kırmak isteyen patron, MÜSİAD üzerinden Bursa Valisine ulaşarak direnen işçilere müdahale edilmesi için bastırıyorken dün gece polis işçilere saldırdı ve bir işçinin kaburgası, iki işçinin ise ayağı kırıldı.

Saldırının ardından iş çıkışı Destek Otomotiv önüne giden TKP’li işçiler hem mücadelenin seyrine dair bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini ilettiler hem de bu haklı mücadelenin daha geniş bir destek görmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Verdikleri destek nedeniyle TKP üyelerine teşekkür eden Türk Metal temsilcileri mücadeleye kararlı olduklarını ve patronun hamlelerine karşı örgütlü güçleriyle yanıt vereceklerini dile getirdi.