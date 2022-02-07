AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması nedeniyle yaptığı paylaşımların ardından hakkında soruşturma başlatılan eski milli sporcu Derya Büyükuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’ya "daimi hak mahrumiyeti cezası" verilmişti.