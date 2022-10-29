Dervişoğlu-Şentop arasındaki RTÜK görüşmesinin perde arkası

İYİP'le AKP arasındaki RTÜK üyeliği gerilimi sürerken İYİP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun Plan ve Bütçe Komisyonu’nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la bu konuyu görüştüğü öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Dervişoğlu, Şentop’a RTÜK üyeliğinin 1 Temmuz'da İYİP'te olduğunu anlattı ve “Büyük hukuksuzluk yapıyorsunuz, hukukun içinde kalın. RTÜK üyeliğimizi verin” dedi. Şentop’un ise “konuyla ilgili açıklama yapacağım” dediği belirtildi.

Üç isim bildirecekler

Öte yandan İYİP'in RTÜK üyeliği için üç isim bildireceği “AKP’nin, yasadan ve Başkanlık Divanı’ndan doğan haklarını gasp etmesi” durumunda söz konusu üç ismin AYM’ye başvuracağı belirtiliyor.

Tarih tartışması

Şentop, TBMM Bütçesi’nin görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu’nda RTÜK üyeliği tartışmalarına değinerek, İYİP'in savunusunu güçlendiren bir açıklama yaptı. Şentop, RTÜK üyeliği koltuğundaki boşalmanın dikkate alındığını belirterek, “Bununla ilgili üç husus ileri sürülebilir. Biri, seçimin yapıldığı gün, biri sürecin Meclis’te resmi olarak başlatıldığı tarih, diğeri ise üyelikte boşalmanın olduğu tarih. Seçimin yapıldığı gün alınabilir mi? Kanun buna engel, çok açık. Dolayısıyla günlük milletvekili değişimlerini esas alarak bu işi yapabilmemiz mümkün değil. Biz diyoruz ki boşalmanın olduğu tarih esas alınmalı. Boşalmanın olduğu tarih esas alınırsa ne RTÜK Başkanı ne zaman yazmış ne de Meclis Başkanı’nın tasarrufu, bunların bir kıymeti kalmaz. Böyle sabit, değiştirilemez, manipüle edilemez bir olguya dayandıralım istiyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

TBMM Başkanlık Divanı, geçen Çarşamba yaptığı toplantıda, RTÜK üyeliği için AKP kontenjanından seçilen Taha Yücel’in, istifa ettiği tarih olan 1 Temmuz dikkate alınarak ve Meclis’in bu tarihte geçerli olan aritmetiğine göre yeni üyenin seçilmesi gerektiğini kararlaştırdı. Söz konusu karar Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Yasa’nın 35. maddesinin 5. fıkrasına dayandırıldı.

Ancak İYİP'liler “1 Temmuz” kararına göre de üyelik kontenjanının İYİP'e ait olduğunu belirtti. Buna göre, iktidar, “CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 1 Temmuz öncesi partisinden istifa ettiği” varsayımıyla o günkü Meclis aritmetiği üzerinden hesaplama yaptı. Ancak İYİP söz konusu istifa için Erdoğdu’nun ıslak imzalı dilekçesinin 5 Temmuz 2022, saat 15.24’te Meclis Başkanlığı’na gönderildiğini belgeledi. Bu ayrıntıyla Başkanlık Divanı’nın aldığı “1 Temmuz” kararı RTÜK üyeliğini İYİP'e geçmesini sağlıyor.