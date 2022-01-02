Derste filozofları anlatan öğretim üyesine soruşturma sonuçlandı

Amasya Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi Girayalp Karakuş'a, Sömürgecilik Tarihi dersinde John Locke, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes ve Karl Marx gibi muhafazakar, liberal ve sosyalist filozofların düşüncelerini anlattığı sırada bir öğrencinin müdahalesiyle başlayan süreçte soruşturma açılmıştı.

Karakuş öğrencinin derste "Bunlar ütopik şeyler. Ütopyada gezinmeye devam edin. Bu konuları derste konuşmamız bile saçma" dediğini ve kendisinin öğrencinin isterse derse gelmeyebileceğini ifade ettiğini bildirmişti. Ancak öğrencinin müdahalesinin ders çıkışında da sürdüğünü anlatan Karakuş bu olayla ilgili kendisine soruşturma açıldığını belirterek tepki göstermişti.

İlk dersten bu yana dersi provoke ettiğini belirttiği öğrencinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma açılan Karakuş soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu.

soL'a konuşan Karakuş sözkonusu öğrenciye bir ay uzaklaştırma cezası verildiğini, soruşturma sonucunda haklılığının tescillendiğini söyledi. Karakuş ayrıca kendisine saldırdığını, iftira attığını, küfür ve tehdit ettiğini iddia etmesi üzerine öğrenci hakkında iftira davası açtığını da aktardı.