Dersim’deki yurt kapatıldı, öğrenciler mağdur oldu

Dersim Merkez Moğultay Mahallesi’nde bulunan 200 öğrenci kapasiteli TOBB Yusuf Cengiz Kız Öğrenci Yurdu öğrenci sayısı yetersiz denilerek kapatıldı, öğrenciler apar topar yurttan çıkarıldı.

Çevre illerden, köy ve ilçelerden birçok öğrencinin kullandığı yurda, eğitim-öğretim sürecindeki plansızlıklardan kaynaklı gelen öğrencilerin sayısı epey azalmıştı. Sayının azalması bahane edilerek öğrencilerin yemek hakkı da kaldırılmıştı. Öte yandan "kademeli normalleşme adımları" kapsamındaki yüz yüze eğitim kararının ardından eğitimine devam etmek için gelen öğrenciler bu defa da yönetmelikte hiçbir karşılığı olmayan hukuksuz bir kararla apar topar yurttan çıkarıldılar. Yurt "öğrenci sayısı yetersiz" denilerek kapatıldı.

Yurdun kapatılmasıyla mağdur olan öğrenciler soL'a konuştu:

Rüya-Atatürk Anadolu Lisesi

Tunceli’ye şehir dışından geldim 4 gün kalabildim. Yurtta kaldığım sürede yemek verilmedi ve beslenme ihtiyacımı kendim karşıladım. Okuldan yurda döndüğümde ise sabah yurdu terk etmem söylendi. Kalacak yerim olmadığı için mecburen memleketime geri döndüm.

Yaprak- Atatürk Anadolu Lisesi

Ailemle ilçede yaşıyorum, eğitimime devam edebilmem için sürekli şehir merkezine gelmem ve yurtta kalmam gerekiyor. Yüz yüze eğitimin başlamasından sonra bende okul için Dersim’e gelmeye hazırlanıyordum fakat orda kalan arkadaşlarım yurdun kapandığını gelmemize gerek kalmadığını söylediler. Dolayısıyla ben de birçok arkadaşım gibi okul açılmasına rağmen derslere katılamayacağım.

'Pandemi bahane edilerek elimizden alınan yalnızca eğitim hakkımız değil'

Alınan kararla ilgili Dersim Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir özel okul patronun Milli Eğitim Bakanı olması ve özel eğitim kurumlarının günden güne artması eğitim alanının kamusal alandan tasfiyesinin bir göstergesidir. Kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler pandemi koşullarında daha da görünür hale geldi. Birçok sıra arkadaşımızın kalıcı olarak eğitimden uzaklaştığı, çocuk yaşta çalışmak zorunda bırakıldığı bu günlerde birçok zorluğa rağmen eğitim hakkını kullanmak için çabalayan arkadaşlarımız keyfi uygulamalarla okullarından uzaklaştırılıyor. Eğitim kamusal bir hizmet olarak eşit ve ücretsiz sunulması gerekirken, eğitim alanı özel okul patronlarının çıkarları doğrultusunda düzenleniyor. Özellikle küçük şehirlerde, ilçelerde, köylerde yaşayan sıra arkadaşlarımız için tüm bu eşitsizlikler daha da belirleyici hale geliyor.

İlimizde bulunan TOBB Yusuf Cengiz Kız Öğrenci Yurdu’nun öğrenci sayısının azlığı bahane edilerek yeme-içme ve barınma hakkının gasp edilmesi hukuksuzdur. Kamusal eğitimi, öğretmen maaşlarını, öğrencileri kendisine yük olarak gören bu sistemden kurulmak tek çıkış yolumuz.

Tüm sıra arkadaşlarımıza sesleniyoruz, pandemi bahane edilerek elimizden alınan yalnızca eğitim hakkımız değil, geleceğimizdir!

Bu düzeni değiştirmek, eğitim hakkımızı da geleceğimizi de almak için birlikte mücadeleye çağırıyoruz!"