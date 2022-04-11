Dersim'de ilginç trafik kazası: Yaralıların Gülistan Doku bağlantısı

10 Nisan Pazar günü Dersim'de meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan aracın içinden ağır yaralı olarak çıkan isimler akıllara bazı soruları da beraberinde getirdi. Ağır Ceza Hakimi Emre Küçükbaşol, Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl ve Avukat Arif Yıldız'ın yer aldığı araçtaki yaralılardan Ferhat Akıl'ın Gülistan Doku davasına bakan savcı olduğu belirtildi.

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre yaralılar Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken kaza, yoldan geçen diğer araçların fark etmesi ve ihbarı üzerine fark edildi.

Nöbetçi savcı inceleme başlattı

Kazadan sonra sonra Hozat Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli nöbetçi savcı, kaza sonrası ve sabah erken saatlerde kaza yerinde incelemeler yaparken olay ile ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi. Konu ile alakalı herhangi bir resmi açıklama yapılmazken olayın kaza mı yoksa bir saldırı sonucunda mı gerçekleştiği hakkında bilgiye ulaşılmış değil.

Koruma olmadan yola çıkılmış

Bir rutin uygulama olarak başsavcıların bir yerden farklı bir yere seyahat ederlerken birimlere haber vermesi ve yanlarına korumalarını almaları gerekirken kazada korumalara rastlanmaması ve olayın çevreden geçen diğer şöförler tarafından ihbar edilmesi açıklanmayı bekleyen bir diğer konu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emre Küçükbaşol ile Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl'ın neden bildirim yapmadan korumasız şekilde seyahat ettiklerinin araştırıldığını ifade ederken bu tür örneklere nadir rastlandığı belirtildi.

Akıllara Susurluk olayı geliyor

Olayın, hafızalara Susurluk kazası olarak kazınan, 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazası hatırlatan olayda yer alan isimlerin Gülistan Doku davası ile ilişkilerinin olup olmadığı ise gizemini koruyor. Susurluk olayında, devlet-polis-mafya ilişkilerinin ortaya çıkmış ve skandallar tüm ülkede gündem olmuştu.

Kazada yaralananların Gülistan Doku davasıyla ilişkisi ya da konuya dair varsa yeni verilere ulaşıp ulaşmadıkları henüz belli değilken, yaralıların iyileştikten sonra konuya dair bir açıklama yapıp yapmayacaklarını zaman gösterecek.

Yaralılar arasında Avukat Arif Yıldız'ın yoğun bakımdaki durumu devam ederken, Ağır Ceza Hakimi Emre Büyükbaşol ile Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl'ın hayati tehlikeyi atlattıkları belirtildi.