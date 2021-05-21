Dersim'de hayvancılar 28 saat yolda bekletildi: 'Eroin taşısaydık bu kadar zorluk çıkarmazlardı'

Dersim'in Çemişgezek ilçesinde koyun sürüsü sahipleri yaylaya çıkmak için Çemişgezek'ten ayrıldı. Ancak sürü sahipleri Erzincan'a giderken Refahiye bölgesinde Kaymakamlığın izin vermemesi üzerine sürülerini alıp Dersim'e geri döndü.

Sürü sahipleri 30 saate yakın sürülerini araçta bırakmak zorunda kaldı. Köylüler bu sırada hayvanlarını otlatmaları için kendilerine yer de gösterilmediğini ve hayvanlarını araçtan 28 saat boyunca indiremediklerini dile getirdi.

Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu bölgeye giderek köylüleri dinledi.

Kendilerini yol boyunca polis ekiplerinin takip ettiğini dile getiren bir yurttaş "eroin taşısak bu kadar zorluk çıkarmazlardı" diyerek tepki gösterdi. Tüm bu zorlamaların sebebine anlam veremeyen yurttaşlar, hayvanları götürecekleri bölgenin yakınında eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğluna ait bir çiftlik olduğu iddiasını dile getirdiler.

Maçoğlu köylülere sorunun çözülmesi için Valilikle görüşeceğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre sürü sahipleri geçici olarak Beydamı bölgesinde sürülerini bırakacak. Sürü sahiplerinin sürülerini bırakmaları ve yaz boyu oturmaları için hangi yaylaya çıkacaklarına dair çalışma yapılacağı bildirildi.