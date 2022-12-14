Dersim Belediyesi'nin elektriği kesildi: 'Hizmet etmemizi engellemeye çalışanların parmağı var'

Dersim Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle kesildi. Hizmet binasında işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürleriyle yaptığı toplantı sonrası basına açıklamalarda bulundu. Maçoğlu, "Kamu hizmetini engellemek halka zarar vermektir. Ödediğimiz halde açmadığınız sayaçlarla ilgili de savcılığa başvurumuzu yaptık. Belli bu bir ödeme meselesi değil, hizmet etmemizi engellemeye çalışanların parmağı var" dedi.

'Krizde belediyelerin bütçeleri yüzde 400-500 yükselmedi'

Maçoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Aslında uzun süredir belediyemizin sayaçlarında kesintiler yapılıyordu. Bugün ayrıca yaşanan durum nedeniyle zorunlu bir açıklama yapma gereği duyduk. Biz kurumlarla birlikte çalışmak istediğimizi onlarca kez söylemiştik. Bizler krizden zarar gören belelediyelerdeniz. 200-300 bin lira gelen faturalar 2 milyon gelmeye başladı. Ancak belediyelerin bütçeleri yüzde 400-500 yükselmedi.

Bugün idari binamızda yani hizmet binasında kesintiye gidildi. Biz Eylül ayından bu yana asfalt yapamıyoruz. Elektriklerini kestiler. İnsanlar park ve bahçelerde yürüyemez hale geldi çünkü elektriklerini kestiler. Bu borçların ödenemediğini söylüyoruz. Gücümüz olanı ödüyoruz zaten. Bunlar halka hizmet edilemediği anlamına geliyor. Zaman zaman jeneratör çalıştırıyoruz ancak düşük fazdan kaynaklı birçok sistemin zarar görme ihtimali var.

Gelen gelirler 5 milyon 300 - 5 milyon 600 arasında değişti. Bunun 4,5 milyonunu maaşlara veriyoruz. Bize aslında 'insanların maaşlarını ödemeyin, insanlar evine ekmek götürmesin' diyorlar. Ama biz gelirlerimizi buraya aktarmaya çalışıyoruz. 800-900 bin lira petrol faturası var.

TEDAŞ'a ait borç çok yüksek ve ödeyecek kaynak bulamıyoruz. Merkezin belediyelerin bütçesinin gelirini yükseltmek için çabası olması gerekiyor. Bu borçların tamamı 13 milyon 757 bin 893 lira 18 kuruş. Şimdiye kadar ödediğimiz para 4 milyon 650 bin 308 lira 27 kuruş. İdari binanın borcu ise 400 bin 493 lira 40 kuruş. İdari binanın elektriğini kesmek serverları kapatmak, halkın hizmet almasını engellemek, kamuya zarar vermek anlamına gelir. Ağustos'tan bu yana park bahçelerin elektriğini ödememize rağmen neden açmıyorlar? Buradan bizi zor durumda bırakanlara sesleniyoruz: Halkın vicdanında yargılanacaksınız. Ödediğimiz halde açmadığınız sayaçlarla ilgili de savcılığa başvurumuzu yaptık. Belli bu bir ödeme meselesi değil, hizmet etmemizi engellemeye çalışanların parmağı var."