Dersim Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi yarın imzalanıyor

Dersim Belediyesi ile Disk'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında başlatılan toplu sözleşme sürecinin sonuna gelindi.
Sözleşme süreci boyunca işçiler arasındaki ücret makasının daraltılması hedeflenirken; en düşük asgari ücret 3 bin 522,16 TL'den yapılan yüzde 41,96 zamla 5 binTL’ye, en yüksek asgari ücret ise 4 bin 497,26 TL'den yapılan yüzde 25 zamla 5 bin 621,58 TL'ye yükseldi. Belirtilen tutarlara ek olarak yıl içinde ödenecek 4 adet de ikramiye bulunuyor.
Sözleşme süreci ile ilgili görüşlerini sorduğumuz belediye başkanı Maçoğlu; ''Yönetime geldiğimiz günden beri sözleşme sürecini pazarlık olarak görmediğimizi imkanlarımız doğrultusunda olabilecek en iyi iyileştirmeleri yapmaya çalıştığımızı söylüyoruz.
İçinde olduğumuz ekonomik kriz insanların geçimlerini zorlaştırıyor bunu biliyoruz ama popülist bir yaklaşımla ödeyemeyeceğimiz tutarları dillendirmek bize yakışmaz. Belediye emekçilerinin maaşlarının bir gün bile gecikmesini kabul edemeyiz. Ama maaşları öderken ne kadar zorlandığımızı da biz biliyoruz. Yine de başka belediyelere de örnek olacak çok iyi bir oranla masadan kalkıyoruz'' dedi.
Belediyenin açıklaması şu şekilde;