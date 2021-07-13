Dersim Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi yarın imzalanıyor

Dersim Belediyesi ile Disk'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında başlatılan toplu sözleşme sürecinin sonuna gelindi.

Sözleşme süreci boyunca işçiler arasındaki ücret makasının daraltılması hedeflenirken; en düşük asgari ücret 3 bin 522,16 TL'den yapılan yüzde 41,96 zamla 5 binTL’ye, en yüksek asgari ücret ise 4 bin 497,26 TL'den yapılan yüzde 25 zamla 5 bin 621,58 TL'ye yükseldi. Belirtilen tutarlara ek olarak yıl içinde ödenecek 4 adet de ikramiye bulunuyor.

Sözleşme süreci ile ilgili görüşlerini sorduğumuz belediye başkanı Maçoğlu; ''Yönetime geldiğimiz günden beri sözleşme sürecini pazarlık olarak görmediğimizi imkanlarımız doğrultusunda olabilecek en iyi iyileştirmeleri yapmaya çalıştığımızı söylüyoruz.

İçinde olduğumuz ekonomik kriz insanların geçimlerini zorlaştırıyor bunu biliyoruz ama popülist bir yaklaşımla ödeyemeyeceğimiz tutarları dillendirmek bize yakışmaz. Belediye emekçilerinin maaşlarının bir gün bile gecikmesini kabul edemeyiz. Ama maaşları öderken ne kadar zorlandığımızı da biz biliyoruz. Yine de başka belediyelere de örnek olacak çok iyi bir oranla masadan kalkıyoruz'' dedi.

Belediyenin açıklaması şu şekilde;

"Belediye ve Disk’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşme görüşmesine ilişkin Belediyemizin açıklamasıdır:

Devrimci-halkçı yerel yönetimler kapsamında yönetime geldiğimiz ilk günden beri programımızda yer aldığı gibi kentin ihtiyacı olan alt yapı çalışmalarından temizlik, ulaşım, su gibi temel ihtiyaçlara her türlü hizmeti yoksul halkın ihtiyaçlarını merkeze alarak bütçemiz oranında gerçekleştirmeye çalıştık. Bu çalışmaları yaparken şeffaf olmanın yanı sıra her alanda eşitlikçi bir anlayıştan yola çıkarak çalışan işçi-emekçi arkadaşlarımızın çalışma koşullarını görerek ve işin emek boyutunu göz önünde bulundurarak hem sosyal haklarında hem de maaşlarında iyileştirmeler yaptık. Bunları yaparken yaklaşık iki yıldır devralmış olduğumuz süreçte gelir-gider tablomuzu halkımızla paylaştık ve ikramiyelerin bir kısmı dışında işçi-emekçilerimizin maaşlarını ödeme noktasında içerisinde bulunduğumuz koşullara yani belediyeyi devraldığımız dönemden kalan borca rağmen herhangi bir aksaklığı çalışanlarımıza yansıtmadan düzenli olarak ödemelerini gerçekleştirdik. Bu iki yıllık süreçte iki sözleşme kadrolu çalışanlarımızla yapılırken taşeron işçilerimizle yapılan ikinci sözleşme aşamasındayız. Geçen yılki toplu sözleşmede belediyemiz taşeron çalışanlarımızın günlük yevmiye ve sosyal haklarına ortalama %30.19 zam yapılarak birçok sosyal haklarda da iyileştirmeye gidildi. (Yapılan ilk toplu sözleşme için:

Bu yıl ise biri tespit olmak üzere toplamda sendika ve belediyemiz arasında dört görüşme yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde Belediyemizde taşeron olarak çalışan emekçi arkadaşlarımızın işe girişi sırasında uygulanan yevmiye farklılıklarından doğan maaş farkını ortadan kaldırıp eşitlemek için;

Daha önce en düşük asgari ücret 3.522,16 TL iken yapılan %41,96 zamla beraber en düşük asgari ücret 5.000.00 TL’ye, En yüksek asgari ücret ise 4.497,26 -TL iken yapılan %25 zamla beraber en yüksek asgari ücret ise 5.621,58-tl'ye yükseldi.

Bu maaşlara ek olarak ayrıca ödenecek olan

1. Her yıl 1 Mayıs ödemesi olarak: 1.250,00 TL

2. Her yıl 15-16 Haziran ödemesi olarak: 1.000,00 TL

3. Her yıl Giyim Yardımı ödemesi olarak: 625,00 TL

4. İşçilere ayrıca 2 adet 13’er Günlük ikramiye ödemesi de yapılacak

Yerel yönetim anlayışımız gereği belediyenin somut koşullarını göz önünde bulundurarak işçi- emekçi çalışanlarımızın emeğinin karşılığını olabilecek en yüksek seviyeden vermeye çalışıyoruz. Bu anlamıyla 192 çalışan taşeron işçi- emekçiyi kapsayan bu toplu sözleşmede işçi-emekçiler arasında eşitlik anlayışı ile hareket ederek sürecimizi tamamladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."