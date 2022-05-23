Dersim Belediyesi ‘Kadın, Emek ve Özgürlük Çalıştayı’ yapıldı

Dersim Belediyesi Eşitlik Birimi'nin düzenlediği Kadın, Emek ve Özgürlük Çalıştayı 21-22-23 Mayıs tarihlerinde "Ellerimizle yaratacağımız yeni bir dünya, heybemizde özgürlük var!" sloganıyla gerçekleşti.

21 Mayıs'ta çalıştayın ilk gününde düzenlenen "Kadın Emeği" oturumunda Melda Yaman, Hilal Karul, Arzu Çerkezoğlu, Fulya Alikoç ve Şükran Kablan Yeşil konuşmalarını yaptılar.

22 Mayıs günü ikinci gün ‘Pandemi Kadın’ oturumunda Şebnem Korur Fincancı, Hülya Gülbahar, Gülsüm Kav, Seçin Tuncel, Adile Doğan konuşmalarını yaptılar.

23 Mayıs günü gerçekleşen son oturumun başlığı ise "Siyasette Kadın" oldu. Oturumda Sera Kadıgil, Hande Gündoğdu, Sibel Özbudun, Dilşat Canbaz, Umut Kuruç Kılçer, Canan Ay konuşmalarını yaptılar.



Türkiye Komünist Partisi Kadın Bürosu'nun da takip ettiği çalıştayda TKP Kadın Bürosu adına Hande Gündoğdu "Siyaset Alanının Sınırları ve Sınırları Aşan Kadınlar" başlığında konuştu.

Siyasetin, kurulan oy sandıklarına sınırlandırılmaya çalışıldığı günümüzde aslında kadın mücadelesinin emek mücadelesi olduğunun altını çizen Gündoğdu, "Kadınlar özelleştirme politikalarına, yoksullaşmaya, faturalara karşı mahallelerde Kadın Dayanışma Komitelerinde örgütleniyor ve omuz omuza mücadele ediyor" dedi.

Gündoğdu "Kadın Dayanışma Komiteleri, emekçi kadınların siyasete katılmalarının önündeki engelleri kaldırmak için, dayanışmanın kadının fiziki, toplumsal ve politik birer varlık olarak kendini gerçekleştirmesinin tüm toplumun kurtuluşu açısından hayati bir öneme sahip olduğu değerlendirmesiyle mücadelesini sürdürüyor" diye belirtti.