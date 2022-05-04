Ders kitapları 4 bin 250 TL: Borçlanarak temin ediyorlar

Türkiye’deki ekonomik kriz öğrenciyi vurmaya devam ediyor. Tıp öğrencisinin alması gereken kitapların fiyatı asgari ücrete yaklaştı, mimarlık fakültesi öğrencisinin sadece sınav haftasında harcadığı kâğıt parasıysa 900 TL’ye çıktı.

Türkiye’de artan döviz kuru ve Türk Lirası’nın değer kaybı, tüm girdi kalemlerinde dışa bağımlı olan yayıncılık sektöründe ciddi bir ekonomik krize neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında ortalama fiyatı en fazla artan ürün yüzde 168 ile kâğıt oldu. Türkiye Yayıncılar Birliği’ne göre ise yılbaşından bu yana kitap kâğıdına yüzde 130 ila 150, birinci hamur kâğıdına ise yüzde 200 ila 250 arasında zam geldi.

Bu krizden en çok etkilenenler arasında öğrenciler bulunuyor. Cumhuriyet’ten Kader Çukay’ın haberine göre bir tıp öğrencisinin alması gereken kitapların fiyatı asgari ücretle (4 bin 250 TL) eşdeğer noktaya ulaştı. Eğitim haklarından mahrum kaldıklarını ve kırtasiye malzemelerinin geçen yıllara göre iki kat arttığını kaydeden öğrenciler, borçlanarak kitapları temin ettiklerini söyledi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Türkan Bozdemir, “Kitap fiyatları son zamanlarda çok arttı. Öğrencilerin almaya gücü yetmiyor. İyi bir doktor olmak için kitapları almamız gerek. Okulum bittikten sonra yurtdışına gitmeyi düşünüyorum. Mezun olmadan ödemem gereken borcum var” dedi.

‘En az 800-900 lira tutuyor’

Mimarlık öğrencisinin yaptığı her projeyi kâğıda çıkartması gerektiğini belirten Aleyna S. adlı öğrenciyse “Yaptığımız projeleri bilgisayara çizdikten sonra büyük baskı merkezlerine gidiyoruz. Bir metrelik kâğıda baskısını çıkarıyoruz. Tek bir kağıdın ücreti en az 20 en fazla 40 lira. Sınav haftalarında yaklaşık 30 kâğıt çıkarıyoruz. En az 800-900 lira tutuyor. Her okul için bu durum geçerli” dedi.