Dernek ve vakıflara 10 yılda aktarılan para açıklandı: 7 milyar 253 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Faaliyet Raporları’ndan yapılan hesaplamaya göre, son 10 yılda iktidar, merkezi yönetim kapsamındaki kuruluşlar aracılığıyla vakıf ve derneklere toplam 7 milyar 253 milyon lira para transferi gerçekleştirildi.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan raporlarda, maddi yardım alan vakıf ve derneklerin isimleri ya da faaliyet alanlarına dair detay verilmezken, söz konusu kuruluşlara; merkezi yönetime bağlı bakanlıklar, taşra teşkilatları, üniversiteler ve diğer özel bütçeli idareler üzerinden yardım yapıldı. Vakıf ve derneklerle en fazla yardımın ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı görüldü.

2021 yılında 865 milyon lira cari transfer

Verilere göre, vakıf ve derneklere 2012 yılında 381 milyon, 2013’te 590 milyon, 2014’te 628 milyon, 2015’te 874 milyon, 2016’da 581 milyon, 2017’de 581 milyon, 2018’de 818 milyon, 2019’de 841 milyon, 2020’de 969 milyon, 2021 yılında ise 865 milyon lira cari transfer gerçekleştirildi.

Kamu idarelerince dernek ve vakıflara yapılacak yardım Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik'te düzenlenmiş durumda. Söz konusu yönetmelikle yer alan düzenlemelere göre, kamu kuruluşlarının vakıf ve derneklere yardım yapılabilmesi için;