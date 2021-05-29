Dergah kurup dolandırıcılık yaptı, tahliye edildi

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan Sibel Gönül’ün tutuklu, avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli, Serkan D. ve Hasan Can B.’nin tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi.

DHA'nın haberine göre, Sibel Gönül’ün avukatları, suçun işlendiğine dair dosyada delil olmadığını öne sürerek pandemi nedeniyle müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti Gönül’ün tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak yurtdışına çıkış yasağı ve hafta da 1 gün polis merkezine giderek imza atması şartıyla tahliyesine karar verdi.

Savcılık itiraz etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz etti. Savcılık itiraz dilekçesinde, "Sibel Gönül’ün yapılan duruşmada tahliyesine karar verilmiştir. Sanık Sibel Gönül’ün dini inanç ve duyguları istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan yargılandığı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın dinlenmeyen müşteki ve diğer katılanlar üzerinde baskı kuracağı hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu anlaşılmakla, sanık hakkında yapılan itirazımızın kabulü ile sanık Sibel Gönül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur" denildi.

121 yıl hapsi isteniyor

Keskin Mahallesi'nde, 10 dönümlük arazide "dergah" olarak kullanılan çiftlik evinde, "psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığı tedavi ettiğini" öne süren Sibel Gönül’ün dolandırıcılık yaptığı şikâyetleri üzerine jandarma 2019 yılı Ağustos ayında operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli tutuklanırken, firar eden annesi Sibel Gönül ise kısa süre sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalanmıştı.

Yaklaşık 13 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Gönül ve avukat oğlu ile tutuksuz sanıklar Serkan D. ve Hasan C.B. hakkında, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 121 yıla kadar hapis cezası istemiyle Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı. Mahkeme safhasında Sadık Hamza Gönenli de tahliye olmuştu.