Dere kenarında ölü bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında cesedi bulunan Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova cinayetiyle ilgili gözaltına alınan M.A. tutuklandı.

Cinayet zanlısı M.A. ve M.A.'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla H.Ç. gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Görele’de adliyeye sevk edilen zanlılardan cinayet zanlısı M.A. tutuklanırken, H.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Keremet Nyshanova’nın cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi. (İHA)