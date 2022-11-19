Der Spiegel: Alman obüsleri Ukrayna'da sorunlarla karşı karşıya

Der Spiegel'in haberine göre, Alman Panzerhaubitze 2000 topçu silahları Ukrayna'daki savaşta mekanik sorunlar yaşıyor. Almanya'nın obüsleri çalışır durumda tutabilmek için Ukrayna'ya yeterli yedek parça göndermediği ifade edildi.

Haberde, Almanya'nın ürettiği Panzerhaubitze (PzH) 2000 obüslerinden Kiev'e 14 adet gönderdiği, ancak sorunlar obüslerin sürekli sorunlar yaşadığı bildirildi. Silahların "aşınma ve yıpranma" sorunları yaşadığı ve Temmuz ayından beri hata uyarıları verdikleri aktarıldı. Arızalanan obüslerin 6'sının kısa süre önce onarım için Litvanya'ya gönderildiği bildirildi.

Der Spiegel, arızalanan obüslerin bir kısmının tamiratının gerçekleştirilemediğini belirtti.