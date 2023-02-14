Depremzedeler yasal hakkını kullanamıyor: Bakanlık destek konusunda 'kararsız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki açıklamalarında depremzedelere kira yardımları yapılacağını açıklamış ve "AFAD yardım ödeneğinden oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasar gören vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira yardım yapmaya başlıyoruz" demişti. Ancak aradan bu kadar zaman geçmesine karşın, görüştüğümüz depremzedeler bu yönde hiçbir adım atılmadığını, mağduriyetlerinin artarak devam ettiğini dile getirdi.

Oysa 3 Mart 2015 tarih ve 29284 saylı Resmi Gazete’de yayımlanan "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik"in 6/1ç maddesi açıkça depremzedelerin sosyal ve ekonomik destekten yararlanacaklar kapsamında yer aldığını gösteriyor. Sosyal Hizmetler Merkezlerine başvuran depremzedeler, Erdoğan’ın açıklamasına gerek olmaksızın ilgili ödemenin kendilerine yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Başvurular alınamıyor

soL'un Ankara’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nden edindiği bilgilere göre, depremzede ailelerin sadece dörtte birinden başvuru alınabilmiş durumda. Yeni başvurulara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinde bir belirsizlik olduğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ödemelerin önünü açacak adımlar atmadığı belirtiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ise Bakanlık’tan gelecek talimatı bekliyor.

Depremzede yurttaşların başvuruları kabul edilmek zorunda

Anayasa'nın 74. maddesinde yurttaşların yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahip oldukları belirtiliyor.

Bu nedenle depremzedelerin sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanmaları için dilekçelerinin kabul edilmemesi yasa dışı. Türk Ceza Kanunu'nun 121.maddesinde de konuyla ilgili “kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezası” öngörülüyor.