Depremzedeler yakınlarını beklerken enkazdan banka kasası çıkardılar

On binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkazdan banka kasalarının çıkarılması tepki çekti.

Kahramanmaraş'ta yer alan üç bloklu Köker Sitesi depremin etkisiyle yerle bir oldu. Yurttaşların başladığı arama kurtarma çalışmaları AFAD ekiplerinin katılımıyla devam etti. Zemin katında üç farklı bankaya ait şubenin bulunduğu sitenin enkazında çalışmalar devam ederken vinçlerin iki kasayı çıkardığı fark edildi.

Senarist Serkan Ünal'ın kaydettiği görüntülerde yakınları günlerdir enkaz altında bekleyen yurttaşlar AFAD ve polis ekiplerine isyan etti. Bir yurttaş yaşananlara “Millet parasının derdinde. Benim canlarım orada yatıyor. Benim canlarım orada yatarken kasa çıkartmanın derdindeler. Böyle bir adilik olamaz. Ekipler geldi hâlâ içeri girilmedi” sözleriyle tepki gösterdi.

İçerisinde nakit, çek, senet, gayrimenkul ipotekleri bulunduğu tahmin edilen banka kasası tüm itirazlara rağmen vinçle kaldırılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

Banka kasaları enkazdan çıkarıldı

Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan görüntülerin ardından, Köker sitesi altında şubesi bulunan bankalardan İş Bankası kasaların kendisine ait olmadığını bildiren bir açıklama yayımladı.

Enkaz altından çıkan banka dökümanları

Denizbank ve Albakara Türk Katılım Bankası'ndan enkaz altından çıkarılan kasalara ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.