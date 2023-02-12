Depremzedeler soğuğa terk edilirken bir Kızılay skandalı daha ortaya çıktı

Maraş merkezli deprem sonrası yurttaşlar soğuk kış aylarında sokakta kalırken hem çadır hem konteynır krizi yaşanıyor.

Tablo böyleyken Kızılay'a yönelik tepkiler de artıyor. Kızılay’ın Malatya’daki konteyner fabrikasının durumu deprem sonrası yaşananların özeti niteliğinde.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Maltaya'daki ülkenin en büyük konteyner üretim fabrikası Kızılay’a ait. Fabrika 120 personelle üç vardiya halinde çalışıldığında 24 saatte 200 konteyner üretilebilecek durumda. Ancak Kızılay’ın fabrikasında deprem felaketine rağmen üretim yapılmadığı ortaya çıktı.

Fabrika aynı zamanda depremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu prefabrik tuvalet ve duşlar da üretilebilecek kapasiteye sahip. Fabrikanın devasa bir arazisinin olmasına rağmen ve personelinin tüm uyarılarına rağmen Kızılay afet durumları için fabrikada konteyner stoklanmasına “ekonomik gerekçelerle” onay vermediği belirtiliyor. Kızılay yönetimi izin verseydi fabrika arazisinde on binlerce konteyner de stoklanabilirdi.

Çadır fabrikasının bağlı olduğu Kızılay Sistem Yapı isimli Kızılay şirketinde görevlendirilen ve prefabrik üretimi alanında tecrübesi olmadığı ifade edilen Üzeyir Pala’nın, fabrika çalışanlarına ve yöneticilerine uzun süredir mobbing uyguladığı iddia ediliyor. Pala’nın liyakatsiz atamaları da fabrika personeli tarafından kabul görmedi. Daha önce kebapçılık yapan Recep Toy isimli bir kişi personelin itirazına rağmen fabrikada idare müdürü olarak görevlendirildi.

Malatya’daki çadır fabrikasının kurucu müdürü Mustafa Kaya, depremden kısa bir süre önce, 18 Ocak 2023 tarihinde Kızılay yönetimi tarafından görevden alındı. Kaya’nın ardından fabrikada yeni bir müdür görevlendirilmedi. Tüm bu yaşananların ardından yaşanan deprem felaketi nedeniyle de deyim yerindeyse fabrikada bir kaos çıktı.

Fabrikanın görevden alınan yöneticileri ise deprem nedeniyle fabrikaya dönüp bir süre görev almayı ve üretim yapmayı teklif etti. Ancak Kızılay yönetimi bu teklife olumlu veya olumsuz bir dönüş yapmadı. Depremden önce 120 personeli olan fabrikaya, depremin ardından sadece 15 personel çağırıldı. Yeteri kadar personel olmaması, fabrikanın müdürü olmaması nedeniyle fabrika hâlâ konteyner üretemiyor.