Depremzedeler otellerden tahliye ediliyor: 'Kaderimize terk edildik'

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binlerce vatandaş farklı kentlere göç etti, kimi geçici olarak otellere ve apartlara yerleştirildi.

Ancak turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte otellere yerleştirilen depremzedelere bu hafta itibarıyla odaları boşaltmaları için tarihler verilmeye başlandı.

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, ne yapacağını bilmeyen depremzedeler halen bir planlamanın olmamasından yakınarak, iktidara seslendi:

‘‘Evlerimiz ya yıkıldı ya ağır hasarlı. Kimimiz enkazdan çıktık, kimimiz ailelerini kaybetti. Oteller bize kapılarını açtı. Turizm sezonu da başlayacak, bunun planlamasını devlet yapmalıydı. Şimdi ne olacağını bilmiyoruz.’’

Depremlerin ardından ortaya çıkan koordinasyonsuzluk, çadır ve konteyner sorunu depremzedelerin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla otellere yerleştirilmesiyle çözülmeye çalışılsa da, turizm sezonunun 15 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle burada konaklayan depremzedelerin durumlarındaki durumunun daha da karmaşık hale gelmesine neden oldu.

Antalya’da bir otel, geçen günlerde depremzedelere "Öncelikle yaşanan asrın felaketi ile ilgili, otel yönetimi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Bu süreçte elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak, acılarınıza ortak olmak için bu sürecin hep birlikte üstesinden gelmeye gayret ediyoruz. Otelimizin açılış tarihi ve tadilatı nedeni ile 10.03.2023 tarihine kadar sizlere hizmet vereceğimizi üzülerek bildirmek isteriz. Çıkış tarihinizi 10.03.2023 tarihine kadar resepsiyona bildirmenizi rica ederiz" yazılı mesajı iletti. Mesajın karşısında ne yapacağını bilmeyen depremzedeler ‘‘Oteller bize kapılarını açtı. Ancak depremin üzerinden geçen bir ay devlet bir planlama yapmadıysa sorun burada’’ diye tepki gösterdi.

'Yeniden başlayacağız'

Alanya’da bir otelde ailesi ile birlikte konaklayan ve otelin attığı mesaj üzerine ne yapacağını bilmediklerini söyleyen bir aile, yaşadıklarını anlattı. Hatay Kırıkhan’da yaşayan ve depremin ardından Antalya’da otele yerleşen aile şunları söyledi:

‘‘Ev berbat durumda, ayakta duruyor ama duvarları üzerimize düşmüştü, canımızı zor kurtardık. Ayakta duruyor güya. Buna karşın az hasarlı raporu verildi. Kolonlarda birşey yokmuş ama dışarıdan baktığınızda ortada ev diye birşey yok. O eve giremeyiz. Annem enkazdan çıkarılmıştı. Hastaneye götürdük, ortam o kadar kötüydü ki film bile çekilemedi. ‘Kaburgasında kırık olabilir’ denildi. Yapılacak bir şey yok denildi, iki üç gün yardım bekledik. Şehrin dışına çıkamadık, kuzenimi çağırdım onun yardımıyla Alanya Devlet Hastanesi’ne getirdik, yatırdık. Depremin üçüncü günü de Hatay’ı terk ettik. Otelde 12-13 kişiyiz. Burada bine yakın depremzede var. Otel yönetimi tahliye etmemizi istedi. Sağolsunlar kapılarını açtılar bizlere ama sorun planlamanın olmaması. İnsanlar otelde günlerinin dolmasını bekliyor. 10 Mart itibarıyla otele yerleştirilen depremzedeler çıkarılacak. Turizm sezonu başlayacak ama neden devletin bir planlaması yok. Her şeyi geride bıraktık. Anneme otelde hasta yatağı ayarladık, yatıyor. 3-4 ay yatacak, belinde ve omurgasında kırık var. O buradayken nereye gidebiliriz? Eşim özel hastanede tıbbi sekreterdi. Ben de kuyumcuydum. Depremden sonraki maaşı yattı, onunla bu ayı geçirdik. Otelden çıkarılıyoruz o nedenle dün bir ev kiraladık. Enkazdan kalan bazı eşyaları almak için Hatay’a gittim. Yatak odası, çocuk odası, oturma odası hiçbir şey alamadım. Bazı beyaz eşyalar ve kıyafetler, hepsi bu. Yeni bir hayat kuracağız, her şeyi yeniden yapacağız. Araçlarımız hâlâ enkaz altında onları da çıkartmaya çalışacağız. Şu an Hatay’a şuan dönemeyiz ama ileride dönmeyi düşünüyoruz tabi... ‘‘

15 Mart tarihi verilmişti

Depremin ardından başta Antalya olmak üzere, Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Nevşehir gibi illerdeki oteller depremzedelere kapılarını açmıştı. Otellere yerleştirilen depremzedelerin sayısının 100 bini geçtiği belirtilmişti. Oteller, turizm sezonunun açılacağı 15 Mart tarihine kadar depremzedeleri misafir edeceği açıklamasını yapmıştı.