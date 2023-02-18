Depremzedeler için yaşam üniteleri planlandı: Yurtdışında üretilecek, Malatya'ya kurulacak

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin çağrısı ile bir araya gelen mimarlar, depremzedeler için geçici barınma üniteleri atölye çalışmasına başladı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ünitelerin Malatya’da kurulacağını ve 140 bin metrekarelik bir alanda olacağını söyledi.

Şube yöneticileri deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bölge için acilen sorumluluk alınması gerektiğini ifade ederek, mimarlara yeni yaşam üniteleri tasarlamak için çağrı yaptı ve 60 mimarın katılımıyla çalışmaları başlattı. Barınma, sosyal mekanlar, eğitim yapıları, sağlık birimleri, çamaşırhaneler, yemekhanelerden oluşacak yaşam üniteleri planlandı.

'Türkiye'de planlanacak, yurtdışında hızlıca üretilecek'

Mimarların gönüllü olarak bir araya geldiğini belirten Tezcan Karakuş Candan, "Yeni yaşam evleri projelerini daha öncede gerçekletirdik.1999 depreminde İzmit’te benzer bir uygulama ile deneyimlemiştik. Biz üniteleri ve yerleşim planlarını üreterek, göndereceğiz. Üniteler, yurtdışında üretilecek ve montajı Malatya’da yapılacak” diye konuştu.