Depremzedeler için 'Evim Yuvan Olsun' projesi açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için planlanan “Evim Yuvan Olsun” projesinin detaylarını açıkladı.

Oktay'ın açıklamalarına göre, isteyenler evlerini ihtiyaç sahiplerine bedelsiz ya da indirimli kiralayabilecek. Ev tahsis etme imkanı olmayanlar ise nakdi bağışla depremzedelere barınma desteği verebilecek.

Oktay kampanyayı duyururken şöyle konuştu

"Türkiye'de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun.org sitesinden başvurabilirler. Eğer bu siteden başvurabilirlerse bu defa bu evler kaymakamlıklarımız aracılığıyla süreli olarak depremzede ailelerimizin, özellikle dezavantajlı depremzede ailelerimizin, kullanımına sunacağız. Yani ev sahibiyle afetzede kardeşlerimizi karşı karşıya getirmekten ziyade doğrudan, arada kaymakamlığın garantörlüğünde bir sistemi ve süresi bittiğinde de yine aynı kamu otoritesinin garantörlüğünde evinin teslim edileceği bir sistem bu. Ola ki evde bazı sıkıntılar olursa o da yine sigorta sistemiyle de sigortalayarak yapılıyor olacak. Yine bu platformda bağışçılarımız, depremzede aileler için kira yardımında da bulunabilirler. Yani birisi kira yardımında bulunursa bir başkası da kiralık verirse onun kirası bağışlanan kiradan ödenebilir."

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ise, “6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvam Olsun' uygulaması hayata geçirilmiştir. Ülkemizin dört bir yanında, kullanmadıkları evlerini depremzedelere açmak ve onları misafir etmek isteyen vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hayırsever insanlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistem hayata geçiriyoruz. Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlarımıza ise nakdi bağış yolu depremzedelere barınma desteği verme olanağı tanıyoruz. Bu sayede oluşan konaklama imkanlarını, depremden etkilenen vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz” denildi.

Evim Yuvan Olsun kampanyasının detaylarına şöyle devam edildi:

"Evini Bedelsiz Olarak Depremzedelere Açanlar: Boş/kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süre ile açanların başvurusu alınır. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenir. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak Kampanyaya dahil edilir. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında “Ödünç Sözleşmesi” imzalanır. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilir.

Kaymakamlık ile ev sahibi arasında ‘Kira Sözleşmesi’ imzalanır

Evini İndirimli Bedelle Kiraya Verenler: Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenlerin başvuru alınır. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olması beklenir. Kaymakamlıklar evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit eder. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler Kampanyaya dahil edilir. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında 'Kira Sözleşmesi' imzalanır. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilir.

Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanır. Nakdi Kira Yardımı Yapmak İsteyenler: Depremzede ailelerin kullanımı için evi ile kampanyaya katılmayan vatandaşlarımız, nakdi kira desteğinde bulunabilir. Bu destekler, bu kampanya kapsamında ‘indirimli olarak kiralanacak’ evlerin ödemelerinde kullanılır.

Kampanyaya Katılım İçin Evin Tahsis Süresi: Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilirler. İsterlerse bu süreyi 12 aya kadar uzatabilirler. Evini indirimli bir bedelle kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süre ile evlerini açmaları gerekmektedir.

Depremzedeler basıl belirlenir?

Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenir. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan vb. dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecektir.

Evin faturalarını kim ödeyecek?

Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecektir. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacaktır.

Eve veya evdeki eşyalara bir zarar gelirse?

Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşın Türkiye Sigorta bir güvence sunmaktadır. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası kapsamına alınmaktadır. Sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanmaktadır.

Kampanya paydaşları kimler?

Türkiye’nin en büyük emlak listeleme platformlarından üçü kampanyaya destek olmaktadır. emlakjet.com, hepsiemlak.com, sahibinden.com. Bu platformlar, sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirmektedir. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu dolduracak kampanyaya katılabilmektedir. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilmektedir. Kampanya web sayfası: Kampanya hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için bir web sitesi hazırlanmıştır: www.evimyuvanolsun.org. Bu sitede, uygulama süreç akışları ile kural ve koşullarına dair ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Ayrıca, nakdi kira yardımında bulunmak isteyenler için gerekli yönlendirme de bu platformda yapılmaktadır”