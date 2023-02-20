Depremzede üretici destek bekliyor: Borçlar ertelensin, mazot-gübre desteği artırılsın

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin ziraat odası başkanları, afet bölgesindeki çiftçilerin durumuna ve beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, arazide faaliyetlerin durduğunu aktararak yakın tarihli borçların düzenlenmesini istedi: "Borçların ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması yönünde talebimiz olacak. Yeniden bir hayat kurmak için buna ihtiyaç var. Üretimin devamlılığı için yeni kredilerin ve desteklerin de sağlanması lazım. Çiftçiler, elindeki nakitle evini yeniden kurmaya çalışacak."

'Hatay ekonomisi tarım sektörüne kaldı'

Hatay Ziraat Odası Başkanı Selahattin Yalman, depremin ardından tarımsal üretimde sorun yaşanabileceğine işaret etti ve destek istedi: "Bölgede bir ay sonra yaz dönemi için üretim başlayacak. Sulama konusunda sıkıntı yaşayabiliriz, yer altı barajlarının durumunu henüz bilmiyoruz, bunun için tedbir alınmalı. Hatay ekonomisi bu dönem tarım sektörüne kaldı. Bu nedenle çiftçinin her anlamda desteklenmesi gerekiyor."

'Hayvanlar için çadır kurma çalışmaları hızlandırılmalı'

Çiftçilerin traktör başta olmak üzere malzemelerinin büyük hasar gördüğüne dikkati çeken Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, "Özellikle traktör konusunda destek bekliyoruz. Ayrıca şu an ahırı olmayan hayvanlar için çadır kurma çalışmaları hızlandırılmalı" değerlendirmesini yaptı.

Bölgede nisan-mayıs döneminde mevsimlik işçi sorunu yaşanabileceğini vurgulayan Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bunun için şimdiden önlemler alınması gerektiğini bildirdi. Doğan, üreticilerin çeşitli konularda ödemelerde bulunmaları gerektiğini ifade ederek, "Çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi'ye borçları var. Bu borçların bir yıl faizsiz ertelenmesi üretici için son derece olumlu bir karar olacaktır" dedi.

'Mazot-gübre desteği artırılmalı, ödemeler erkene alınmalı'

Osmaniye'ye bağlı Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir ise "2023 mazot ve gübre desteğinin bu yıl yatırılmasını ve mazot, gübre, yem, tohum gibi girdi fiyatlarının aşağı çekilmesini istiyoruz" dedi.

Çiftçilerden bazılarının traktör ve ekipmanlarının göçük altında kaldığı bilgisini veren Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, şu değerlendirmede bulundu: “Millet kendisini toparlamaya çalışıyor. Çiftçilerin şu anda girdileri de pahalı olduğu için hepsi umutsuzluk içinde. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi noktasında devletimizden destek bekliyoruz." (AA)