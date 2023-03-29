Depremzede öğrencilere ayrılan kontenjanlar 'hatırı sayılar' kişilerin çocuklarıyla dolduruldu

Eğitim-İş Osmaniye Şubesi, deprem bölgesindeki öğrencilerin diğer illere nakillerinin yapılmasına ilişkin süreçte Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak başta olmak üzere kimi kişilerin çocuklarının şartları karşılamamasına rağmen Osmaniye Fen Lisesi'ne nakledildiğini açıkladı. Gelen tepkilerin ardından haksız nakillerin iptal edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Eğitim-İş Osmaniye Şubesi, söz konusu gündeme ilişkin ortaya çıkan yeni iddialara dair basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı İzzet Ehliz tarafından yapılan açıklamada, "Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve Saimbey Ortaokulu Müdürü Abdullah Erdem başta olmak üzere yine bazı 'hatırlı' yöneticilerin, bu kez çocuklarını okudukları okullardan Gaziantep ve Hatay'daki bazı fen liselerine kısa süreliğine nakil gerçekleştirip, bu yolla onları deprem bölgesinden diğer illerden gelen depremzede öğrenciler olarak gösterip tekrar Osmaniye Fen Lisesi'ne nakil ettikleri iddia edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Bilindiği üzere Kahramanmaraş merkezi depremler sonrasında MEB, deprem mağduru öğrencilerin, diğer illere nakillerinin yapılabileceğini bildirilmiştir. Bu ağır travmayı yaşayan yavrularımızın birçoğunun yüzünü döndüğü şehirlerden birisi de Osmaniye olmuştur. Ve fakat, vicdan yaralayan iddialar tam da bunun üzerine gündeme gelmiştir. En vahim örneğin sahnesi ise Osmaniye Fen Lisesi olmuştur.

'Hatırlı' velilerin çocuklarına peşkeş çekilmiştir'

Bu fen lisesinde depremzede çocuklar için ayrılan kontenjanın büyük bölümü, Fen Lisesi ile aynı kampüsü paylaşan ve depremde zarar görmediği için eğitimin devam ettiği anadolu lisesindeki 'hatırlı' velilerin çocuklarına peşkeş çekilmiştir.

Aralarında Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve Saimbey Ortaokulu Müdürü Abdullah Erdem'in çocuklarının da bulunduğu birçok öğrenci aradaki puan uçurumuna ve depremzede olma kriterine rağmen Fen Lisesine nakledilmişlerdir.

'Tekrar Osmaniye Fen Lisesi'ne nakil ettikleri iddia edilmekte'

Velilerde uyanan haklı tepki ve Osmaniye Eğitim-İş Şubesi olarak bizim itirazlarımız sonucunda bu haksız nakiller iptal edilse de, sonrasında olanlara dair iddialar daha vahimdir.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve Saimbey Ortaokulu Müdürü Abdullah Erdem başta olmak üzere yine bazı 'hatırlı' yöneticilerin, bu kez çocuklarını okudukları okullardan Gaziantep ve Hatay'daki bazı fen liselerine kısa süreliğine nakil gerçekleştirip, bu yolla onları deprem bölgesinden diğer illerden gelen depremzede öğrenciler olarak gösterip tekrar Osmaniye Fen Lisesi'ne nakil ettikleri iddia edilmektedir.

Bu vahim iddia karşısında İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'a kamuoyu önünde soruyoruz:

- Yönetmeleri arkadan dolanarak, amiyane tabirle işi kitabına uydurarak depremzede öğrencilerin kontenjanlarını kendi çocuklarınızın rahatı için gasp ettiniz mi?

- Eğer öyleyse vicdanla ve etik değerlerle bağdaşmayan bu davranışımızı kamuoyuna ve daha da önemlisi kendi çocuklarınıza nasıl açıklayacaksınız? Çocuklarınızın bu hamlenizden çıkaracağı ders ne olacak?

Eğitim-İş Osmaniye Şubesi olarak altını çiziyoruz: Bu soruların peşini bırakmayacağız."