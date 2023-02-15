Depremzede besiciler 10 gündür yem bekliyor: 'Hayvanları kesmeye başladık'

Kahramanmaraş merkezli depremler şehir merkezlerinde büyük can kaybına neden olurken, köylerde de yıkımlara yol açtı. Tek geçim kaynağı olan hayvanları ölen köylüler, kalan hayvanlar için ise yem bulmakta güçlük çekiyor.

Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesine bağlı Kullar köyünde ahırının bir kısmı tamamen çökmüş olan bir üretici, “Dar olan bir ahıra emaneten hayvanlarımızı yerleştirdik. Yem desteği yok, su yok. Kardan su eritiyoruz. Birkaç tane hayvanımız telef oldu. Ekipler gelmedi komşularla çıkardık. Hayvanlara çadır lazım” diyerek yetkililere seslendi.

Hayvanlarını kesime gönderdiklerini aktaran bir besici “Arkadaşlarımız hayvanlarını doğum yaptığı halde kesime gönderiyor o da ucuza alıp götürüyorlar" dedi. Ahırları hafif alan bir köylü “Yem yardımına başvurduk herhangi bir yıkık göçük olmadığından dolayı ‘onlara veremeyiz’ dediler. Ahırlarımız az hasarlı korkuyla girip çıkabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Nurhak Tatlar köyünden bir besici ise "Depremin üzerinden 8-9 gün geçti. Bize gelip de ‘Ne haldesiniz’ diye ulaşan biri olmadı. Zor durumdayız. Benim 214 gebe koyunum var. Yem sıkıntımız olduğu için hayvanlar doymuyor. Köye ulaşımımız bir hafta sürdü. Saman ve yem sıkıntımız var. Söyleyecek çok şey var ama devlet bu kadar üreticisini niye mağdur ediyor? Devlet yemini üreticisine ulaştıramaz mı?” diyerek yakındı. (ANKA)