Depremlerin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin tahliyesine karar verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün akşam Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin tahliye edilmesine karar verildiği bildirildi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi başhekimi tarafından doktorlara iletilen mesajda, "Kanaat, aslında eski ve yıpranmış olan binalarımızın üst üste gerçekleşen depremler nedeniyle yeni şiddetli bir depreme maruz kalması halinde riskli olabileceği yönünde olmuştur. Valiliğimiz ve il sağlık müdürlüğü ile koordine bir şekilde, önlem amaçlı hastanemiz tahliye edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin doktorlara iletilen mesaj şöyle:

"Bilindiği üzere bölgemizde bir süredir devam eden depremler nedeniyle hastanemiz ilk günden itibaren ilgili uzmanlar tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. 20 şubat 2023 tarihinde Hatay merkezli gerçekleşen son depremden sonra bugün binamız, hem inşaat mühendisliğimiz hocaları, hem de çevre ve şehircilik il müdürlüğü ekiplerince incelenmiştir.

Müteakiben inşaat mühendisliği hocalarımız ve il müdürlüğünden gelen uzman mühendislerden oluşan 9 kişilik bir komisyon rektörlüğümüzce kurulmuştur. Kanaat, aslında eski ve yıpranmış olan binalarımızın üst üste gerçekleşen depremler nedeniyle yeni şiddetli bir depreme maruz kalması halinde riskli olabileceği yönünde olmuştur. Valiliğimiz ve il sağlık müdürlüğü ile koordine bir şekilde, önlem amaçlı hastanemiz tahliye edilecektir."