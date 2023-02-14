Depremlerde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi

AFAD, depremin 9. gününde 10 ilde toplam can kaybının 31 bin 974'e yükseldiğini duyurdu.

Haber Merkezi

AFAD, depremin 9. gününde 10 ilde toplam can kaybının 31 bin 974'e yükseldiğini duyurdu.  