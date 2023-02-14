AFAD, depremin 9. gününde 10 ilde toplam can kaybının 31 bin 974'e yükseldiğini duyurdu.
Depremlerde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi
AFAD, depremin 9. gününde 10 ilde toplam can kaybının 31 bin 974'e yükseldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Adana
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Depremlerde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi
AFAD, depremin 9. gününde 10 ilde toplam can kaybının 31 bin 974'e yükseldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
AFAD, depremin 9. gününde 10 ilde toplam can kaybının 31 bin 974'e yükseldiğini duyurdu.