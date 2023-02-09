Depremlerde can kaybı 17 bin 134'e yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 20.50 itibariyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiği, 70 bin 347 kişinin de yaralandığı paylaşıldı.

Ayrıca bölgeden 30 bin 360 kişinin tahliye edildiği, depremlerinden ardından bin 330 artçı sarsıntının meydana geldiği duyuruldu.

Arama kurtarma çalışmalarında 29 bin 622 personelin görev aldığını aktaran açıklamada yurtdışından gelen akama kurtarma personeli sayısının da 6 bin 479 olduğu belirtildi.