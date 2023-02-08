Depremin bilançosu artıyor: 7 bin 108 kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti. Binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi.

AFAD Deprem Dairesi depremin derinliğinin 7 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Gaziantep olarak kaydederken, büyüklüğünü 7,7 olarak bildirdi.

Saat 13.24'te ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 7,6, merkez üssünü Elbistan olarak duyurdu.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 910 kişi yaralandı.