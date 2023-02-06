Depremden etkilenen illerde yükseköğretim kurumlarında eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkıma neden oldu.

YÖK, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir" açıklamasında bulundu.

YÖK açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir. Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5. sınıfları bu karar kapsamı dışındadır."

Bölge ve civar illerdeki üniversite hastanelerinin acil ve yoğun bakım birimlerinin vatandaşların hizmetine açık olduğu ve kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Bu illerdeki yükseköğretim kurumlarımızın bulunduğu kampüslerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretime başlanması konusunda ayrıca açıklama yapılacaktır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkanlarından yararlanmaları sağlanacaktır" ifadesi kullanıldı.