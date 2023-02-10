Depremden etkilenen 10 ilin hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre, depremdenlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da hava sıcaklıkları belli oldu.

Kahramanmaraş'ta bugün hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 4, en yüksek sıcaklığın 5 derece olması öngörülüyor. 11 Şubat Cumartesi günü, parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük sıcaklık sıfırın altında -3 derece en yüksek sıcaklık ise 6 derece olması bekleniyor. 12 Şubar Pazar günü ise hava az bulutlu, en düşük sıcaklık eksi 2, en yüksek 7 derece olması bekleniyor. 13 Şubar Pazar günü ise, az bulutlu, en düşük sıcaklık sıfır derece, en yüksek 8 derece olması bekleniyor.

Gaziantep bugün parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -2/6. Cumartesi hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -2/7.

Hatay bugün parçalı çok bulutlu, rüzgar Kuzey kuzeydoğu yönlerden 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -1/10. Cumartesi parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey kuzeydoğu 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları 0/11.



Osmaniye bugün parçalı az bulutlu, rüzgar doğu güneydoğu yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -3/12. Cumartesi hava az bulutlu, rüzgar doğu güneydoğu yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat en düşük, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -2/13.



Malatya bugün az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -11/-3. Cumartesi az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -10/-2.



Diyarbakır bugün az bulutlu, rüzgar kuzeybatı 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -5/6. Cumartesi parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -3/7.



Kilis bugün parçalı zaman zaman çok bulutlu, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -1/7. Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu rüzgar kuzeydoğu yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları 0/8.



Şanlıurfa bugün parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey ve doğu yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -1/7. Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, rüzgar Kuzey ve doğu yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -1/8.



Adana bugün parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları 2/13. Cumartesi az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları 2/13.



Adıyaman bugün parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -3/7. Cumartesi az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları -3/8.