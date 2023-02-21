Depremde yaşamını yitiren rehberler Ankara'da anıldı

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilen anmada konuşan Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Hakan Eğinlioğlu, Adıyaman'da yıkılan Grand Isias Otel'inde geçmişte turist gruplarıyla birlikte kendisinin de konakladığını belirterek "Maalesef bu otellerin nasıl olduğu deprem sonucu ortaya çıktı. Baktığınız zaman otelin ruhsatnamesi tamam, ama maalesef kum yığını haline gelmiş" dedi.

Otelle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve adalet arayışını kararlı bir şekilde sürdüreceklerini belirten Eğinlioğlu, "Yarın öbür gün bu acıları yeniden yaşamamak için Türkiye'deki bütün otellerin A'dan Z'ye yeniden değerlendirilmesini ve deprem standartlarına uygun olup olmadıklarının saptanmasını TUREB olarak ilgili kurumlardan talep ediyoruz. Hukukçularımız bunun hazırlığındalar" dedi.

'Bilimin rehber olduğu bir Türkiye arzu ediyoruz'

Eğinlioğlu, "Bilimin rehber olduğu, liyakat sahibi insanların gerekli yerlerde bulunduğu bir Türkiye arzu ediyoruz ve bunu yapabileceğimize inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Depremin ardından Adıyaman'a giderek kurtarma çalışmalarına katılan ANRO üyesi Ramig Zahirli ise, meslektaşlarına mezar olan otelin inşasındaki ihmallere işaret ederek "Bu işin sonuna kadar peşindeyiz. Buradan alacağımız sonuçların ülkenin tamamı için emsal oluşturmasını umuyoruz" dedi.

Yaptırımların Isias Otel ile sınırlı kalmaması gerektiğini, bütün yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini de belirten Zahirli, "Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. Gerekiyorsa turizm sektörünü baştan yazacak, devrim niteliğinde kurallar getirilmeli" dedi.

Isias Oteli onlarca kişiye mezar oldu

Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB) düzenlediği zorunlu eğitim gezisinin Güneydoğu ayağı için Adıyaman'da bulunan 42 kişilik rehber kafilesinin konakladığı Grand Isias Oteli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sırasında tamamen deforme olarak çökmüştü. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından enkaza ilişkin hazırlanan inceleme raporunda, “Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir" ifadesine yer verilmişti.

TUREB kafilesinden 12 rehber ve rehber adayı enkazdan sağ kurtarılırken, kafileye eğitim veren kıdemli rehber Tamer Özdoğru ile otobüs kaptanı Mehmet Kalaycı'nın da aralarında olduğu 31 kişi yaşamını yitirmişti. Voleybol karşılaşmaları için Adıyaman'da bulunan ve deprem sırasında aynı otelde konaklamakta bulunan Kuzey Kıbrıslı çocuklardan ise kurtarılan olmadı.