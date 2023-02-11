Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 937'ye yükseldi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 937 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 937 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

102 bin 388 afetzedenin de diğer illere tahliye edildiği belirtildi.

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