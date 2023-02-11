AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 937 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
102 bin 388 afetzedenin de diğer illere tahliye edildiği belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Hatay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 937'ye yükseldi
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 937 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Haber Merkezi
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 937 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
102 bin 388 afetzedenin de diğer illere tahliye edildiği belirtildi.